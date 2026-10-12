قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة المصرية بالرياض تدعو المواطنين لمراجعة شركات الطيران والتأكد من مواعيد الرحلات بين مصر والسعودية
مصر للطيران تسيّر رحلتين خاصتين لنقل فريقي الأهلي وبيراميدز إلى عنتيبي وجوبا
الزمالك يرد على تغيير فندق الإقامة في رواندا
الدورى الممتاز| زد يتعادل مع المقاولون فى اللحظات الأخيرة
معلومات الوزراء يستعرض رؤى الخبراء والمتخصصين حول سبل دعم وتعزيز التحول الرقمي
المتحدث العسكري: تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية
أردوغان: إحالة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان خلال أيام
العاصفة راشيل تدمر منازل أثرياء كاليفورنيا وتجبر السكان على الإخلاء
لفتة إنسانية.. ياسر جلال يزور الطفل زياد في منزله ويتناول معه الفطير والعسل
هجوم سيبراني واسع يشعل ثلاجات متاجر فرنسية ويرفع حرارتها إلى 50 درجة
الأزهر يدين الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد بالرياض واستهداف المدنيين والمعتمرين
البنك المركزي: حظر تعاملات شركات التمويل الاستهلاكي في سبائك الذهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماذا حدث أثناء اقتحام مبنى أمن الدولة؟.. وزير الداخلية الأسبق يكشف المستندات التى استولي عليها الاخوان

اللواء محمد إبراهيم يوسف
اللواء محمد إبراهيم يوسف
عادل نصار

جاوب اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، على سؤال بشأن “ماذا حدث أثناء اقتحام مبنى أمن الدولة؟”، و"ما هي المستندات التي استولي عليها الإخوان؟.

وقال وزير الداخلية الأسبق: “هما لمو حاجات غلط، ولموا الملفات بالحروف، وكل شيء”، مؤكدا أن "الملفات مسجلة في أماكن تانية".

وفي سياق متصل، كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، عن كواليس لقاءاته بـ محمد مرسي، وعن طبيعة تعامله مع المسؤولين خلال فترة حكمه، ودور مكتب الإرشاد في توجيه قراراته.

وقال اللواء محمد إبراهيم يوسف: «محمد مرسي كان حاطط شيخ الأزهر في دماغه، ومحمد مرسي مكنش ليه كلمة، كان بينفذ ما يُطلب منه من مكتب الإرشاد».

وأضاف أن جماعة الإخوان سقطت لأنها كانت تريد إدارة الدولة بطريقة الحزب ومكتب الإرشاد، مؤكدا أنها سقطت سقوطًا ذريعًا.

وأوضح: «قابلت محمد مرسي 6 مرات، وكان عايز يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة، فقلت له: بلغني قبلها بـ24 ساعة، عشان بجيب مديري الأمن على مستوى الجمهورية».

وتابع: «وأول مرة يدخل ويشوفهم كلهم لواءات، ومرسي اللي كان بينام على البرش في وادي النطرون داخل عليهم وهو رئيس الجمهورية، حتى طريقته مش طريقة رئيس أصلًا».

واستكمل: «كنت بعرفه عليهم، وهو داخل جيت عند محمد نجيب، رئيس قطاع السجون، قاله: أهلًا أهلًا، وسلم عليه بحرارة، ولما اجتمع معانا مقلش حاجة مفيدة».

الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف الاخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

طريق السويس

لرواد التجمع ومدينة نصر.. غلق كلي لكوبرى طريق السويس وتحويلات مرورية بديلة

ترشيحاتنا

المخ

طعام شتوي له فوائد خارقة أبرزها تحسين وظائف المخ والوقاية من السرطان

المناعة

غير الليمون والزنجبيل.. مادة غير متوقعة لرفع المناعة

الإجهاد العصبي

الإجهاد العصبي يدمر الجسم والمخ.. اكتشف العلاج

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها عبد القادر تكتب: عمارة الذات في عصر الضجيج.. تنمية البصيرة والسكينة الوجدانية

المزيد