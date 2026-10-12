اللجنة البارالمبية تعلن إدراج الكرة الطائرة جلوس ضمن الألعاب الأفريقية 2027

أعلن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اليوم الإثنين تلقيه موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الكابتن جوهر نبيل يتضمن إدراج رياضة الكرة الطائرة جلوس ضمن برنامج منافسات الرياضات البارالمبية بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مصر 2027، على أن تكون المنافسات مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.

كانت اللجنة البارالمبية قد تلقت موافقة مسئولي وزارة الشباب والرياضة على إدراج 5 رياضات من الألعاب البارالمبية هم كرة اليد للكراسى المتحركة، وكرة الهدف للمكفوفين، ورفع الأثقال البارالمبى، وتنس الطاولة البارالمبي، وألعاب القوى البارالمبي، ليصبحوا 6 رياضات بعد إضافة رياضة كرة الطائرة جلوس.

جاء ذلك عقب سلسلة من الاتصالات والمشاورات التي قادها الدكتور حسام الدين مصطفى بالتنسيق مع مجلس إدارة اللجنة مع الجهات المعنية على المستويين الأفريقي والدولي، في إنجاز جديد يُضاف إلى جهود دعم وتطوير الحركة البارالمبية المصرية والأفريقية.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بالتواصل والتنسيق المستمر الذي أجراه الدكتور حسام الدين مصطفى مع اتحاد جنوب أفريقيا للكرة الطائرة، والاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبية، والمنطقة الأفريقية للكرة الطائرة البارالمبية، والاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية، بهدف إدراج اللعبة ضمن البرنامج الرياضي للألعاب الأفريقية، بما يعزز فرص المنتخبات الأفريقية في المنافسة والتأهل إلى المحفل البارالمبي العالمي.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبرى بالنسبة إلى منتخبي مصر للكرة الطائرة جلوس للرجال والسيدات، إذ تمثل فرصة مهمة لتعزيز برامج الإعداد والتأهيل، ورفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات، وتوسيع قاعدة الممارسة، وزيادة فرص الاحتكاك الدولي، بما يدعم طموحات الرياضة البارالمبية المصرية في تحقيق نتائج متميزة خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة البارالمبية عن شكره وتقديره لدولة جنوب أفريقيا كونها كانت مرشحة لاستضافة التصفيات المؤهلة لدورة لوس أنجلوس البارالمبية 2028، بعدما أبدت تعاونها واستعدادها للتنسيق بشأن نقل التصفيات إلى جمهورية مصر العربية، لتُقام ضمن برنامج دورة الألعاب الأفريقية ، بما يعزز مكانة مصر بوصفها مركزًا لاستضافة وتنظيم البطولات البارالمبية القارية والدولية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام الدين مصطفى، إن هذه الجهود تؤكد أهمية الشراكة والتنسيق بين اللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الوطنية والقارية والدولية، وحرصها على توفير أفضل الفرص أمام الرياضيين المصريين والدولة الأفريقية للمنافسة على أعلى المستويات، مع الاستفادة من استضافة مصر للألعاب الأفريقية في دعم مسيرة الرياضة البارالمبية وتحقيق أهدافها الفنية والتنظيمية.

وشدد مصطفى على أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة في مسار الاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028، ورسالة إيجابية تؤكد استمرار العمل على توسيع فرص المشاركة والتأهل، وترسيخ مكانة مصر ودورها في تطوير الرياضة البارالمبية على المستويين الأفريقي والدولي.