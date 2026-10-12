العاصفة راشيل تدمر منازل أثرياء كاليفورنيا وتجبر السكان على الإخلاء

ألحقت العاصفة الاستوائية راشيل دماراً واسعاً بسواحل جنوب كاليفورنيا، متسببة في تضرر منازل فاخرة مطلة على المحيط تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، أظهرت مقاطع فيديو منازل متشققة من الأساس حتى السقف بفعل ارتطام الأمواج العاتية، فيما اقتلعت العاصفة ممشى خشبياً عمره قرن على طول شبه جزيرة ألاميتوس في لونغ بيتش قرب لوس أنجلوس، وتسببت في انهيار جدار واقٍ ودخول المياه إلى المنازل وإغلاق الطريق المؤدي للواجهة البحرية.

وأعلن عمدة لونج بيتش ريكس ريتشاردسون وضع علامة حمراء على 13 منزلاً باعتبارها مهددة بالخطر وإخلاء جميع سكانها استعداداً لارتفاع منسوب المياه، فيما وضع منزل آخر تحت العلامة الصفراء بما يعني ضرورة الاستعداد للمغادرة في أي لحظة.

وبحسب السلطات، دُمرت عدة منازل خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينها منزل من أربعة طوابق بمساحة 4880 قدماً مربعة كان معروضاً للبيع في أغسطس الماضي بسعر يقترب من 5 ملايين دولار، ويضم قبو نبيذ يتسع لألف زجاجة مع إطلالات بانورامية على المحيط والخليج.

وقال روبرت ويلز (80 عاماً)، الذي تمتلك عائلته منزلاً صيفياً على شبه الجزيرة منذ 1962، لصحيفة نيويورك بوست: "لم يحدث شيء كهذا من قبل.. المياه وصلت إلى هنا مباشرة وجرفت كل شيء"، متهماً الحاجز الرملي الذي أقامته المدينة لصد الأمواج بزيادة حجم الأضرار، وكاشفاً عن تشكيل دعوى قضائية جماعية ضد مدينة لونج بيتش.

وحذر خبراء الأرصاد من أن ما حدث قد يكون مجرد بداية، متوقعين أن تشهد الولاية أقوى نمط لظاهرة النينيو على الإطلاق خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار العواصف حتى عام 2027.