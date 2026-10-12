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لفتة إنسانية.. ياسر جلال يزور الطفل زياد في منزله ويتناول معه الفطير والعسل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لفتة إنسانية.. ياسر جلال يزور الطفل زياد في منزله ويتناول معه الفطير والعسل

ياسر جلال
ياسر جلال
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

في لفتة إنسانية، حرص الفنان ياسر جلال على تحقيق أمنية الطفل زياد، بائع البلاستيك بمنطقة دار السلام، بعدما طلب مقابلته، إذ استجاب لطلبه وحرص على زيارته في منزله، وقضى معه وقتًا مميزًا تناولا خلاله الفطير المشلتت والعسل.

وجاءت زيارة ياسر جلال استجابة لرغبة الطفل في لقائه، في موقف حمل الكثير من الود والاهتمام، وعكس حرص الفنان على إدخال الفرحة إلى قلبه وتحويل أمنيته البسيطة إلى ذكرى سعيدة.

ياسر جلال يحقق أمنية الطفل زياد

وتداول متابعون تفاصيل الزيارة الإنسانية التي قام بها ياسر جلال، بعدما لبّى رغبة الطفل في مقابلته، وشاركه تناول الفطير المشلتت والعسل داخل منزله بمنطقة دار السلام، في أجواء عائلية بسيطة اتسمت بالود.

ولم تقتصر أهمية الموقف على تلبية طلب الطفل فحسب، بل امتدت إلى ما يحمله من معانٍ إنسانية، إذ يمكن لمثل هذه اللفتات البسيطة أن تترك أثرًا طيبًا في نفوس الأطفال، وتمنحهم لحظات من السعادة تظل عالقة في ذاكرتهم لسنوات.

تفاعل مع لفتة ياسر جلال الإنسانية

ولاقت اللفتة اهتمامًا، لما تعكسه من قيمة جبر الخاطر والاهتمام بمشاعر الآخرين، خاصة الأطفال الذين قد تمثل لهم مقابلة أحد الفنانين الذين يعرفونهم ويتمنون لقاءهم تجربة استثنائية.

وتؤكد مثل هذه المواقف أن إسعاد الآخرين لا يتطلب بالضرورة تقديم هدايا باهظة أو القيام بأمور استثنائية، فزيارة بسيطة أو الاستجابة لأمنية قد تبدو صغيرة كفيلة برسم البسمة على وجه طفل وصناعة ذكرى جميلة لا تُنسى.

وتظل لفتة ياسر جلال تجاه الطفل زياد نموذجًا لموقف إنساني يسلط الضوء على أهمية الاهتمام بالآخرين وجبر خواطرهم، وأن أبسط التفاصيل قد تحمل أثرًا كبيرًا في القلوب.

ياسر جلال تحقيق أمنية الطفل زياد الفنان ياسر جلال لافته انسانيه ل ياسر جلال

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