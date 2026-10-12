تعد وصفة دجاج «ماري مي» من الوصفات التي تجمع بين الدجاج والصوص الكريمي والطماطم المجففة والأعشاب، وتتميز بمذاق غني يجعلها مناسبة لوجبة غداء مميزة أو عشاء مختلف داخل المنزل.

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

المكونات:

500 جرام من صدور الدجاج المخلية.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الطماطم المجففة المقطعة.

فصان من الثوم المفروم.

كوب من كريمة الطهي.

نصف كوب من مرق الدجاج.

ربع كوب من جبنة البارميزان المبشورة.

ملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

أوراق ريحان طازجة للتقديم.

طريقة التحضير:

يُتبل الدجاج بالملح والفلفل والأعشاب الإيطالية.

يُسخن زيت الزيتون في مقلاة، ثم تُحمر قطع الدجاج من الجانبين حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، وتُرفع مؤقتًا.

يُضاف الثوم إلى المقلاة ويُقلب لفترة قصيرة، ثم تضاف الطماطم المجففة ومرق الدجاج.

تُضاف كريمة الطهي وجبنة البارميزان، ويُقلب الخليط على نار هادئة حتى يبدأ الصوص في التماسك.

تُعاد قطع الدجاج إلى المقلاة، وتُترك حتى تنضج تمامًا من الداخل ويصبح الصوص متجانسًا.

يُزين الطبق بأوراق الريحان، ويُقدم ساخنًا مع الأرز أو المكرونة أو الخضراوات المطهوة.

سر نجاح الوصفة

يُفضل عدم رفع درجة الحرارة بشدة بعد إضافة الكريمة حتى لا ينفصل الصوص، كما يمكن تعديل كثافته بإضافة القليل من المرق ويجب التأكد من نضج الدجاج بالكامل قبل التقديم.

ويمكن تقديم الوجبة مع سلطة خضراء لتوفير قدر أكبر من التنوع الغذائي، مع مراعاة أن الكريمة والجبنة تضيفان دهونًا مشبعة وملحًا، لذا يمكن تعديل الكميات وفقًا للاحتياجات الغذائية.

المصدر.. BBC Good Food