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هجوم سيبراني واسع يشعل ثلاجات متاجر فرنسية ويرفع حرارتها إلى 50 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم سيبراني واسع يشعل ثلاجات متاجر فرنسية ويرفع حرارتها إلى 50 درجة

الأرفف خاوية في أحد متاجر فرنسا
الأرفف خاوية في أحد متاجر فرنسا
خاطر عبادة

تسبب هجوم إلكتروني واسع النطاق في اشتعال النيران داخل ثلاجات مئات المتاجر الكبرى في فرنسا، بعدما تمكن قراصنة من رفع درجة حرارتها إلى 50 درجة مئوية، ما أدى إلى خسائر كبيرة في المواد الغذائية.

وأعلن مكتب المدعي العام في باريس أن الهجوم استهدف الثلاجات المتصلة بالإنترنت في عدد كبير من متاجر بيع المواد الغذائية بمختلف أنحاء البلاد ليلة الأحد.

وقالت مجموعة "ليه موسكيتير" المالكة لسلسلة "إنترمارشيه" إن نحو 150 متجراً تابعاً لها تضرر، حيث ظلت الثلاجات تعمل بحرارة 50 درجة لمدة 6 ساعات، مؤكدة التخلص من جميع المنتجات لتجنب أي مخاطر صحية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "كوبراتيف يو" دومينيك شيلشر إن متاجره تضررت أيضاً، واصفاً استهداف معدات حفظ المنتجات الطازجة وإمدادات غذاء الفرنسيين بالأمر الخطير وغير المسبوق.

وروى موظفون شعورهم بموجات هواء ساخن عند فتح وحدات التجميد صباح الإثنين، فيما أظهرت صور متداولة ثلاجات تسجل أكثر من 26 درجة وأرففاً فارغة، مع لافتات كتب عليها "هجوم سيبراني وطني.. انهيار سلسلة التبريد".

وأفادت مصادر في مكتب رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بأنه كلف الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ANSSI بالتحقيق، فيما أكدت الوكالة أنها تنسق مع نظيراتها الأوروبية لاحتمال تضرر دول أخرى.

وفي هولندا، أعلنت شركة "أهولد ديلهايز" عن مشكلة أمنية في شبكتها دفعتها لإيقاف عدة أنظمة، ما تسبب في تعطل تطبيقها وخدمة التوصيل وعرض بطاقات الأسعار لمعلومات خاطئة، دون اتضاح وجود صلة مباشرة بالهجوم في فرنسا.

وكشفت مصادر مقربة من الحكومة الفرنسية أن ANSSI حددت ثغرة في برمجيات شركة "دانفوس" الدنماركية، فيما قالت الشركة إن الوحدات المتأثرة كانت تعمل ببرمجيات قديمة، ونصحت العملاء بالتحديث للجيل الحالي.

وبشكل منفصل، دمر حريق فجر الإثنين سوق "الأطفال الحمر"، أقدم أسواق المواد الغذائية في باريس، حيث تم الدفع بـ150 رجل إطفاء و50 مركبة للسيطرة عليه، دون إعلان وجود صلة بين الحريق والهجوم السيبراني حتى الآن.

متجر هجوم سيبراني فرنسا حريق

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