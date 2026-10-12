أحمد موسى للسودانيين: الأمن القومي لمصر والسودان واحد

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للشعب السوداني، محذرا من محاولات الوقيعة بين الشعب السوداني والمصري، قائلا: "مش عايزينا نبقى مع بعض كويسين.. ومش هنسمح لهم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين،: "حدود الأمن القومي المصري في كل مكان، وفي البحر، وماحدش يقدر يعتدي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: “أقول للأشقاء في السودان: في بعض العناصر بتعلب، والأمن القومي لمصر والسودان واحد، ومليشيات المجرم حميدتي هتنتهى، والسودان هيعود كما كان، وإحنا مع بعض واحد ولا نسمح بأي خلل، لا تسمحوا لأي أن يدخل في هذه العلاقة”.