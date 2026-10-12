ملك الأردن يعزي الأمير محمد بن سلمان في ضحايا الاعتداءات التي استهدفت السعودية

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم /الاثنين/ بولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن خالص تعازيه في ضحايا الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وجدد الملك عبد الله - خلال الاتصال - إدانته للاعتداءات، مؤكدًا تضامن الأردن الكامل مع السعودية، ودعمه للإجراءات التي تتخذها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحماية أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ومن جهته، أعرب ولي العهد السعودي عن تعازيه في وفاة مواطن أردني إثر هذه الهجمات، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين الأردنيين.