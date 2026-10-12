قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة بكسر في عظمة الشظية تبعد لويس أوبيندا عن ليون حتى نوفمبر
المجلس الأعلى للثقافة: جائزة المبدع الصغير مميزة لأنها تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي
هولندا ترعى الإرهاب| أحمد موسى يطالب الإفراج عن أحمد ناصر
بريطانيا تفرض عقوبات على شخصيتين إيرانيتين.. وتستدعي سفير طهران احتجاجًا على أنشطة عدائية
تسبب فى إصابة سيدة.. القبض على قائد دراجة نارية بالمنوفية
وزير الخارجية يؤكد أهمية احترام الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
أحمد موسى: اتفاقيات بإنشاء إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية مصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بعد مقتل سائقين مصريين بالخرطوم| أحمد موسى يحذر من مخطط لإشعال أزمة مع السودان
إسرائيل تمنع طائرة شحن إثيوبية من دخول أجوائها.. اعرف السبب
وزير الخارجية يطالب بمعرفة ملابسات قيام هولندا بالقبض على مصري وسرعة الإفراج عنه
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الهولندي الأهمية القصوى لتوفير الحماية اللازمة لمقر السفارة المصرية في لاهاي
14 واقعة اعتداء على المزارعين الفلسطينيين وموسم الزيتون خلال يوم واحد في أربع محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رضا فرحات: القبض على أحمد ناصر في هولندا يكشف ازدواجية المعايير الأوروبية

رضا فرحات
رضا فرحات
حسن رضوان

أكد اللواء د. رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، رفضه للقبض على الشاب المصري أحمد ناصر في هولندا، معتبرًا أن الواقعة تثير تساؤلات جدية حول ازدواجية المعايير في التعامل مع المصريين بالخارج، خاصة في ظل ما أثير بشأن تجاوزات استهدفت السفارة المصرية، وما يتطلبه ذلك من توضيحات بشأن موقف السلطات الهولندية من هذه الوقائع والإجراءات التي اتخذتها حيالها.

وقال فرحات إن حماية البعثات الدبلوماسية المصرية وصون كرامتها مسؤولية لا تقبل الانتقائية، وإن التعامل مع المواطنين المصريين بالخارج يجب أن يكون وفقا للقانون، دون تمييز بين المواقف أو الأطراف، مشيرا إلى أن أي مواطن يمارس حقه في التعبير السلمي عن دعمه لوطنه ومؤسساته يستحق أن تصان حقوقه القانونية، مع ضرورة الكشف عن الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات الهولندية في توقيف أحمد ناصر.

لا يجوز التساهل مع المتطاولين على السفارات المصرية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الموقف يطرح تساؤلا جوهريا حول مدى التزام بعض الدول الأوروبية بالمبادئ التي تعلنها بشأن حرية التعبير وحق التجمع السلمي وسيادة القانون، موضحا أن مصداقية هذه المبادئ ترتبط بتطبيقها على الجميع بالمعايير نفسها، وليس التساهل مع ممارسات تستهدف دولة أو بعثاتها الدبلوماسية، مقابل التشدد مع مواطنين يعبرون عن مواقفهم تجاه وطنهم.

وأشار فرحات إلى أن استمرار السماح لعناصر مرتبطة بجماعة الإخوان بممارسة أنشطة تحريضية ضد الدولة المصرية، يستوجب مراجعة جادة من السلطات المعنية، مؤكدا أن استغلال الحريات المتاحة في الدول الأوروبية للتحريض أو تهديد المؤسسات الدبلوماسية لا يمكن التعامل معه باعتباره ممارسة سياسية عادية، بل يجب إخضاعه للقانون والأدلة والإجراءات القضائية.

وأوضح أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تلزم الدولة المضيفة باتخاذ التدابير المناسبة لحماية مقار البعثات الدبلوماسية وصون أمنها وكرامتها، وهو ما يفرض على السلطات الهولندية التعامل بجدية مع أي تجاوزات تستهدف السفارة المصرية، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن عدم تكرارها.

وطالب فرحات السلطات الهولندية بالكشف عن ملابسات القبض على أحمد ناصر، وضمان حقوقه القانونية، وتوضيح موقفها من التجاوزات التي أثيرت بشأن السفارة المصرية، مؤكدا أن حماية المصريين بالخارج واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها الدبلوماسية يجب أن يكونا محل التزام واضح لا يخضع للحسابات السياسية أو ازدواجية المعايير.

وشدد فرحات على أن العلاقات المصرية الأوروبية ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والتطبيق العادل للقانون، وأن الدفاع عن الحريات يفقد مصداقيته عندما يصبح انتقائيا، مشددا على أن كرامة المصريين بالخارج وصون مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية وقانونية تستوجب مواقف واضحة وإجراءات عملية.

رضا فرحات أحمد ناصر هولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

ولا كان عالبال

نور النبوي وياسمينا العبد في قصة حب بالأقصر.. طرح البوستر الدعائي لفيلم «ولا كان عالبال»

ندوة تثقيفية بعنوان «دور القوى الناعمة في انتصار أكتوبر 1973»

الجامعة المصرية الروسية تنظم ندوة تثقيفية حول دور القوى الناعمة في انتصار أكتوبر 1973

فيلم naza

فيلم «NAZA» يتجاوز نصف مليون دولار في أمريكا وكندا دون موزع سينمائي

بالصور

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد