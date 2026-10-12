بث مباشر | أحمد موسى: حملة مكبرة ضد الدهابة ودورنا نحافظ على الثروات

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم، ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

ويناقش أحمد موسى التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة، في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية.

وقال أحمد موسى إن :"الدولة عاملة حملة مكبرة للحفاظ على ثروتنا والذهب والتعامل العناصر الاجرامية.. الحملة دي بقالها شهور ضد الدهابة اللي بيسرقوا الذهب.. وده موضوع أمن قومي ودورنا نحافظ على الثروات".