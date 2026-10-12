قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير إيران بلندن يرفض اتهامات بريطانيا بشأن حادث فيرفورد.. ويؤكد: لا تستند لأدلة
السفارة المصرية بالرياض تدعو المواطنين لمراجعة شركات الطيران والتأكد من مواعيد الرحلات بين مصر والسعودية
مصر للطيران تسيّر رحلتين خاصتين لنقل فريقي الأهلي وبيراميدز إلى عنتيبي وجوبا
الزمالك يرد على تغيير فندق الإقامة في رواندا
الدورى الممتاز| زد يتعادل مع المقاولون فى اللحظات الأخيرة
معلومات الوزراء يستعرض رؤى الخبراء والمتخصصين حول سبل دعم وتعزيز التحول الرقمي
المتحدث العسكري: تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية
أردوغان: إحالة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان خلال أيام
العاصفة راشيل تدمر منازل أثرياء كاليفورنيا وتجبر السكان على الإخلاء
لفتة إنسانية.. ياسر جلال يزور الطفل زياد في منزله ويتناول معه الفطير والعسل
هجوم سيبراني واسع يشعل ثلاجات متاجر فرنسية ويرفع حرارتها إلى 50 درجة
الأزهر يدين الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد بالرياض واستهداف المدنيين والمعتمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إيهاب أبو سريع ينسحب من سباق رئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

حزب المصري الديمقراطي
حزب المصري الديمقراطي
عبد الرحمن سرحان

أعلن إيهاب أبو سريع، أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قراره عدم الاستمرار في الترشح لمنصب رئيس الحزب خلال الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن قراره يأتي حرصًا على مستقبل الحزب وإفساحًا للمجال أمام مزيد من التوافق بين أعضائه.

انتخابات المصري الديمقراطي 

وقال أبو سريع، في تصريح له، إن القرار جاء بعد تفكير في مسار المرحلة الحالية وما تفرضه من مسؤولية تجاه الحزب وأعضائه، مشددًا على أن مصلحة الحزب يجب أن تظل فوق أي اعتبارات شخصية أو تنافس على المواقع.

وأوضح أن عدم استمراره في الترشح لا يعني تراجعًا عن قناعاته بشأن ضرورة إصلاح طريقة الإدارة، وتفعيل المؤسسات، وتوسيع المشاركة، واحترام حق الاختلاف، مؤكدًا تمسكه برؤيته بشأن مستقبل الحزب ودوره في الحياة السياسية المصرية.

وأعرب أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن أمله في أن تكشف الأيام المقبلة عن فرص حقيقية للتوافق والإصلاح، مشيرًا إلى أن رؤيته التي طرحها تستهدف تعزيز حضور الحزب وتأثيره في الحياة السياسية.

انتخابات حزب المصري الديمقراطي 

وأكد أبو سريع استمراره في الحرص على مستقبل الحزب والمساهمة في العمل وفقًا لوقته واهتماماته وإمكاناته، معربًا عن أمله في أن تسهم خطوته في تهيئة مناخ ملائم للتوافق والعمل المشترك.

وشدد على أهمية أن يقوم أي توافق مقبل على رؤية واضحة لمستقبل الحزب، ومعالجة حقيقية لما يحتاج إلى إصلاح، بما يعزز دور المؤسسات ويوسع مشاركة الأعضاء.

المصري الديمقراطي حزب المصري الديمقراطي البرلمان انتخابات المصري الديمقراطي النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

طريق السويس

لرواد التجمع ومدينة نصر.. غلق كلي لكوبرى طريق السويس وتحويلات مرورية بديلة

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

بطلات شفاء الأورمان بالأقصر يواجهن سرطان الثدي.. علاج مجاني ودعم نفسي لنساء الصعيد

بطلات شفاء الأورمان بالأقصر يواجهن السرطان.. علاج مجاني ودعم نفسي لنساء الصعيد

جانب من الحملة

ضبط 2 طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية بالقليوبية

نائب محافظ الأقصر يشارك في فعاليات اليوم المفتوح للمواطنين لبحث مطالبهم وتيسير حصولهم على الخدمات

نائب محافظ الأقصر يشارك في فعاليات اليوم المفتوح للمواطنين لبحث مطالبهم وتيسير حصولهم على الخدمات

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد