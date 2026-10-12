إيهاب أبو سريع ينسحب من سباق رئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

أعلن إيهاب أبو سريع، أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قراره عدم الاستمرار في الترشح لمنصب رئيس الحزب خلال الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن قراره يأتي حرصًا على مستقبل الحزب وإفساحًا للمجال أمام مزيد من التوافق بين أعضائه.

انتخابات المصري الديمقراطي

وقال أبو سريع، في تصريح له، إن القرار جاء بعد تفكير في مسار المرحلة الحالية وما تفرضه من مسؤولية تجاه الحزب وأعضائه، مشددًا على أن مصلحة الحزب يجب أن تظل فوق أي اعتبارات شخصية أو تنافس على المواقع.

وأوضح أن عدم استمراره في الترشح لا يعني تراجعًا عن قناعاته بشأن ضرورة إصلاح طريقة الإدارة، وتفعيل المؤسسات، وتوسيع المشاركة، واحترام حق الاختلاف، مؤكدًا تمسكه برؤيته بشأن مستقبل الحزب ودوره في الحياة السياسية المصرية.

وأعرب أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن أمله في أن تكشف الأيام المقبلة عن فرص حقيقية للتوافق والإصلاح، مشيرًا إلى أن رؤيته التي طرحها تستهدف تعزيز حضور الحزب وتأثيره في الحياة السياسية.

انتخابات حزب المصري الديمقراطي

وأكد أبو سريع استمراره في الحرص على مستقبل الحزب والمساهمة في العمل وفقًا لوقته واهتماماته وإمكاناته، معربًا عن أمله في أن تسهم خطوته في تهيئة مناخ ملائم للتوافق والعمل المشترك.

وشدد على أهمية أن يقوم أي توافق مقبل على رؤية واضحة لمستقبل الحزب، ومعالجة حقيقية لما يحتاج إلى إصلاح، بما يعزز دور المؤسسات ويوسع مشاركة الأعضاء.