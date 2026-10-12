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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير إيران بلندن يرفض اتهامات بريطانيا بشأن حادث فيرفورد.. ويؤكد: لا تستند لأدلة

قاعدة فيرفورد الأمريكية في بريطانيا
قاعدة فيرفورد الأمريكية في بريطانيا
خاطر عبادة

أفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية، بأن سفير إيران في لندن رفض خلال لقائه وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اتهام طهران بالضلوع في حادث قاعدة فيرفورد الجوية.

اتهامات لا تستند لأدلة

وطالب السفير الإيراني الجانب البريطاني بالامتناع عن اتخاذ أي مواقف أو إطلاق تصريحات لا تستند إلى أدلة، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع الجهات المعنية في إطار التحقيق الجاري بالحادثة.

بريطانيا: الهجوم منسق من الحرس الثوري وسنفرض عقوبات

كان رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، قد صرح اليوم الإثنين بأن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد كانت منسقة غالباً في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري، مؤكداً أن لندن ستفرض عقوبات إضافية على طهران عقب الواقعة.

وأضاف بورنهام أن من المرجح جداً أن تكون محاولة الهجوم قد نُسقت داخل إيران بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني.

سفير إيران في لندن بريطانيا قاعدة فيرفورد

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