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عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) المسلم لطلاب الصف الأول الثانوي يعتبر عهدة شخصية، لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة أو مرحلة التعليم الفني والتكنولوجي في برامج البكالوريا التكنولوجية (نظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس).

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كتاب دوري رسمي مرسل للمديريات والمدارس الثانوية : يُعتبر التابلت المسلم لكل من الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية، طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام أو المتعليم الفني أو المديرية أو الإدارة، دون تغير طبيعة العمل.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ألا يتم تسليم التابلت للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة ، و ألا يتم تسليم التابلت لطلاب المنازل، والخدمات، والعمال.
 

ماذا يحدث في حال رد جهاز التابلت ؟

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : في حال رد جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) من (الطالب - الفئات المستهدفة الأخرى)، يلتزم بأن يُرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتعد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل، ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية، إلا بموجب هذه الشهادة.


وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) التي يتم إعادة استلامها من الفئات المستهدفة: (انتهاء الضمان -رد الجهاز للنقل أو الندب أو الإحالة للمعاش أو انتهاء الدراسة للناجحين أو المحولين لأي نظام تعليمي آخر)، ويتم الاحتفاظ بها - بعد تقديم شهادة من الوكيل بصلاحيتها - بمخازن كل إدارة تعليمية، وفقا للإجراءات المخزنية المقررة قانونًا، مع قيام المديرية بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة بالأجهزة المتحفظ عليها، وموقف حالتها الفنية.

المدارس المستهدفة لتسليم التابلت 


* المدارس الرسمية الحكومية.
* المدارس الرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات.
* المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية التي تم تجهيزها بالبنية التحتية.
* مدارس التعليم الفني والتكنولوجي، في برامج البكالوريا التكنولوجية: (نظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس).

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم الصف الأول الثانوي الأول الثانوي

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