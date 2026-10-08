عهدة هترجع للوزارة.. 10 تعليمات لطلاب أولى ثانوي للحفاظ على التابلت حتى انتهاء المرحلة الثانوية

أكد مايكل فوزي الأقصري إخصائي التطوير التكنولوجي بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بالأقصر، ومؤسس جروب منظومة التابلت الإلكترونية على فيس بوك، أن هناك عددا من التعليمات يجب على طلاب الصف الأول الثانوي اتباعها للمحافظة على التابلت وضمان الاستفادة منه طوال فترة الدراسة، مؤكدا أن هذه التعليمات تتمثل في:

المحافظة على التابلت وعدم تعريضه للسقوط أو الكسر أو المياه أو درجات الحرارة المرتفعة.

التابلت جهاز تعليمي مخصص لخدمة العملية التعليمية، وليس جهارًا للعب، لذلك يرجى استخدامه فيما يخص الدراسة والتعلم فقط

عدم تحميل الألعاب أو التطبيقات غير الضرورية التي قد تؤثر على أداء الجهاز أو مساحة التخزين.

ضرورة الدخول إلى متجر التطبيقات (Play Store) وتنزيل جميع البرامج

والتطبيقات المطلوبة والمتاحة للطالب.





والتطبيقات المطلوبة والمتاحة للطالب. ضرورة توصيل التابلت بالإنترنت بصورة منتظمة حتى يتمكن من استقبال

التحديثات والبرامج المطلوبة.

قبول جميع التحديثات الرسمية التي تصل إلى الجهاز وعدم رفضها أو إلغائها لما لها من أهمية في تشغيل الجهاز والتطبيقات التعليمية بكفاءة.

عدم العبث بإعدادات الجهاز أو محاولة تغيير نظام التشغيل أو إزالة البرامج والتطبيقات الأساسية.

في حالة حدوث أي عطل أو مشكلة فنية، يجب الرجوع إلى مسؤول IT وعدم محاولة إصلاح الجهاز أو فتحه بمعرفة الطالب.

التابلت عهدة لدى الطالب، ويجب المحافظة عليه وعلى جميع مكوناته

وملحقاته طوال فترة وجوده بعهدته.





وملحقاته طوال فترة وجوده بعهدته. المحافظة على التابلت مسؤولية مشتركة بين الطالب وولي الأمر، لذلك يجب التعامل معه بإعتباره عهدة وأمانة يجب الحفاظ عليها

جدير بالذكر انه ، يعتبر جهاز التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة ، ويعتبر الجهاز المسلم لكل الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام واو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل ، ولا يتم تسليم أي أجهزة تابلت للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة ، ولا يتم تسليم أي أجهزة تابلت لطلاب المنازل والخدمات