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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

التابلت
التابلت
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس الثانوية على صفحاتها على فيس بوك ، تنبيهات هامة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

حيث قالت المدارس الثانوية : أنه بعد استلام التابلت من المدرسة ، لضمان تشغيله بكفاءة وجاهزيته للمذاكرة والامتحانات ، لابد من الإلتزام بما يلي :

  •  توصيل التابلت بشبكة الواي فاي (Wi-Fi) : للتواصل مع سيرفرات الوزارة.
  •  تحويل التابلت للغة العربية (ليكون أسهل في الاستخدام)
  •   من الإعدادات (Settings) اختر تحديث البرامج (Software Update) ، ثم اضغط على تنزيل وتثبيت (Download and Install) 
  •  بمجرد توصيل الواي فاي وتنزيل التحديثات، نظام الوزارة (Knox Manage) سيبدأ تلقائياً في تنزيل التطبيقات التعليمية الأساسية.

كما قدمت المدارس الثانوية نصائح سريعة ومهمة للحفاظ على التابلت ، تمثلت في:

  •  يجرب تركيب التابلت فوراً في الجراب المسلم للطالب لحمايته مع ضرورة تركيب "سكرينة زجاج" لحماية الشاشة من الكسر 
  •  السيستم: ممنوع نهائياً محاولة عمل أي "سوفت وير" خارجي أو الخروج من نظام الوزارة حتى لا تحدث مشاكل في دخول الامتحانات من التابلت

جدير بالذكر انه ، يعتبر جهاز التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة ، ويعتبر الجهاز المسلم لكل الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام واو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل ، ولا يتم تسليم أي أجهزة تابلت للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة ، ولا يتم تسليم أي أجهزة تابلت لطلاب المنازل والخدمات


الأوراق المطلوبة لإستلام تابلت أولى ثانوي 2027

  • إيصال تأمين التابلت ( يتم دفعه في البريد بمبلغ 105 جنيه + 2 صورة منه)
  • 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة الميلاد
  • 3 صورة من بطاقة ولي الامر للطالب سارية
  • في حالة وفاة الاب يتم احضار صورة من شهادة الوفاة
  • في حالة الانفصال او الطلاق يتم احضار صورة من الولاية التعليمية
  • في حالة سفر الاب داخل جمهورية مصر العربية يتم احضار صورة من التوكيل الرسمي
  • في حالة سفر الاب خارج الجمهورية يتم احضار الوكيل الرسمي او صورة الباسبور وبع تأشيرة الدخول ومبين بها وقت الدخول
  • 4 ملف أبيض شفاف بدون كبسولة لحفظ الأوراق
المدارس المدارس الثانوية الأول الثانوي التابلت

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