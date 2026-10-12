تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

أعلنت المدارس الثانوية على صفحاتها على فيس بوك ، تنبيهات هامة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت
حيث قالت المدارس الثانوية : أنه بعد استلام التابلت من المدرسة ، لضمان تشغيله بكفاءة وجاهزيته للمذاكرة والامتحانات ، لابد من الإلتزام بما يلي :
- توصيل التابلت بشبكة الواي فاي (Wi-Fi) : للتواصل مع سيرفرات الوزارة.
- تحويل التابلت للغة العربية (ليكون أسهل في الاستخدام)
- من الإعدادات (Settings) اختر تحديث البرامج (Software Update) ، ثم اضغط على تنزيل وتثبيت (Download and Install)
- بمجرد توصيل الواي فاي وتنزيل التحديثات، نظام الوزارة (Knox Manage) سيبدأ تلقائياً في تنزيل التطبيقات التعليمية الأساسية.
كما قدمت المدارس الثانوية نصائح سريعة ومهمة للحفاظ على التابلت ، تمثلت في:
- يجرب تركيب التابلت فوراً في الجراب المسلم للطالب لحمايته مع ضرورة تركيب "سكرينة زجاج" لحماية الشاشة من الكسر
- السيستم: ممنوع نهائياً محاولة عمل أي "سوفت وير" خارجي أو الخروج من نظام الوزارة حتى لا تحدث مشاكل في دخول الامتحانات من التابلت
جدير بالذكر انه ، يعتبر جهاز التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة ، ويعتبر الجهاز المسلم لكل الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام واو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل ، ولا يتم تسليم أي أجهزة تابلت للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة ، ولا يتم تسليم أي أجهزة تابلت لطلاب المنازل والخدمات
الأوراق المطلوبة لإستلام تابلت أولى ثانوي 2027
- إيصال تأمين التابلت ( يتم دفعه في البريد بمبلغ 105 جنيه + 2 صورة منه)
- 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة الميلاد
- 3 صورة من بطاقة ولي الامر للطالب سارية
- في حالة وفاة الاب يتم احضار صورة من شهادة الوفاة
- في حالة الانفصال او الطلاق يتم احضار صورة من الولاية التعليمية
- في حالة سفر الاب داخل جمهورية مصر العربية يتم احضار صورة من التوكيل الرسمي
- في حالة سفر الاب خارج الجمهورية يتم احضار الوكيل الرسمي او صورة الباسبور وبع تأشيرة الدخول ومبين بها وقت الدخول
- 4 ملف أبيض شفاف بدون كبسولة لحفظ الأوراق