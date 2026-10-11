وزير التعليم يستمع لمطالب معلمي مدارس حلايب وشلاتين ويشيد بتأديتهم لرسالتهم السامية

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لقاءً سريعًا مع عدد من معلمين وإداريين مدارس حلايب وشلاتين ، إستمع خلاله إلى مطالبهم وإحتياجاتهم

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدورهم الوطني الكبير في تأدية رسالتهم السامية في هذه البقعة الغالية من أرض مصر.

جدير بالذكر أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بالمناطق الحدودية والنائية ومتابعة إنتظام العملية التعليمية في مختلف ربوع الجمهورية، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعالي الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بجولة ميدانية موسعة ومفاجئة بمدينتي حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر؛ للإطمئنان على سير الدراسة وجاهزية المدارس، والوقوف على مدى إنتظام الطلاب والمعلمين بالفصول الدراسية.

وقد شملت جولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفقد مدرسة حسن كامل للتعليم الأساسي، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية لمراحل التعليم الأساسي

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على نسب حضور الطلاب ومستوى الكثافة الطلابية، وحرص على مناقشة التلاميذ في عدد من المناهج الدراسية للتأكد من إستيعابهم للدروس ، كما تفقد الحجرات المدرسية وحجرات الأنشطة والوسائل التعليمية المستخدمة، موجهًا بضرورة توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب بالمنطقة.

وعقب ذلك، توجه الوزير لتفقد مدرسة سعد أبو ريدة الاعدادية الثانوية، حيث تابع إنتظام الدراسة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وإطلع على سير العمل بالجداول المدرسية وتواجد أعضاء هيئة التدريس بكامل قوتهم