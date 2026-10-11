طلاب مدارس حلايب وشلاتين يستقبلون وزير التعليم بالورود والأعلام والأناشيد الترحيبية|صور

استقبل طلاب حلايب و شلاتين محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، بالورود والأعلام والأناشيد الترحيبية .

وقام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، بجولة ميدانية موسعة ومفاجئة بمدينتي حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر؛ للإطمئنان على سير الدراسة وجاهزية المدارس، والوقوف على مدى إنتظام الطلاب والمعلمين بالفصول الدراسية

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على نسب حضور الطلاب ومستوى الكثافة الطلابية، وحرص على مناقشة التلاميذ في عدد من المناهج الدراسية للتأكد من إستيعابهم للدروس.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحجرات المدرسية وحجرات الأنشطة والوسائل التعليمية المستخدمة، موجهًا بضرورة توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب بالمنطقة.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتفقد مدرسة سعد أبو ريدة الاعدادية الثانوية، حيث تابع إنتظام الدراسة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وإطلع على سير العمل بالجداول المدرسية وتواجد أعضاء هيئة التدريس بكامل قوتهم. وعقد الوزير لقاءً سريعًا مع عدد من المعلمين والإداريين بالمدرسة، إستمع خلاله إلى مطالبهم وإحتياجاتهم، مشيدًا بدورهم الوطني الكبير في تأدية رسالتهم السامية في هذه البقعة الغالية من أرض مصر.