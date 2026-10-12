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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس الثانوية ، بشأن: تنظيم وتحديد المسئوليات، والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت)، والفئات المستهدفة بالاستلام، اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦


حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كتاب دوري رسمي بالتعليمات ، على أنه في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تطوير المنظومة التعليمية، وخاصة في المرحلة الثانوية (مدارس الثانوية العامة، ومدارس التعليم الفني والتكنولوجي في برامج البكالوريا التكنولوجية (نظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس)، مع الحرص على تزويد أبنائنا الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية لإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية ، ونظرا لبدء إجراءات تسليم أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) للطلاب والمعلمين، وكافة الفئات المستهدفة، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية بالوزارة، والمديريات التعليمية، والعاملين بها، والطلاب ، لابد من الإلتزام مشددا بما يلي:


التابلت عهدة شخصية لحين انتهاء المرحلة الثانوية 

  •  يعتبر جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) المسلم للطالب عهدة شخصية، لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة أو مرحلة التعليم الفني والتكنولوجي في برامج البكالوريا التكنولوجية (نظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس).
  • يُعتبر التابلت المسلم لكل من الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية، طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام أو المتعليم الفني أو المديرية أو الإدارة، دون تغير طبيعة العمل.
  • لا يتم تسليم التابلت للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة.
     
  •  لا يتم تسليم التابلت لطلاب المنازل، والخدمات، والعمال.
     

المدارس المستهدفة لتسليم التابلت 


* المدارس الرسمية الحكومية.
* المدارس الرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات.
* المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية التي تم تجهيزها بالبنية التحتية.
* مدارس التعليم الفني والتكنولوجي، في برامج البكالوريا التكنولوجية: (نظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس).
 

الفئات المستهدفة بإستلام أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) 


* طلاب الثانوي العام، وطلاب مدارس التعليم الفني والتكنولوجي في برامج البكالوريا التكنولوجية (نظام السنوات الثلاث، والسلوات الخمس)، بالمدارس المستهدفة.


* العاملون بالمديريات التعليمية من الفدات التالية: (موجهو عموم المواد الدراسية الأساسية والتخصصية الفنية والتكنولوجية - مدير مركز التطوير التكنولوجي - مدير إدارة الإحصاء).


* العاملون بالإدارات التعليمية من الفئات التالية: (الموجهون الأوائل للمواد الدراسية الأساسية والتخصصية الغنية والتكنولوجية - مدير مركز التطوير التكنولوجي - رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية).


* العاملون بمدارس الثانوي العام الحكومية الرسمية، والرسمية للغات، ومدارس التعليم الفني والتكنولوجي في برامج البكالوريا التكنولوجية (نظام السنوات الثلاث، والسنوات الخمس)، من الفلات التالية: (مدير المدرسة - إخصائي التطوير التكنولوجي أو مسئول التطوير التكنولوجي - مسلول وحدة المعلومات بالمدرسة - معلمي المواد الدراسية الأساسية، والتي تضاف درجاتها للمجموع الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن لطلاب مرحلة التعليم الثانوي العام، ومعلمي المواد الدراسية والتخصصية لبرامج التعليم الفني والتكنولوجي والبكالوريا التكنولوجية.


مع مراعاة كافة الضوابط الخاصة بالتسليم للفئات المستهدفة المذكورة بهذا الكتاب الدوري، من حيث التوقيع على النموذج الموحد للاستلام.


و تلتزم المديريات، والإدارات التعليمية، والمدارس بتوزيع عناوين وأرقام هاتف الوكيل المعتمد للأجهزة، على جميع المستهدفين.
 

وتتولى كل مديرية وإدارة تعليمية تشكيل لجنة دائمة تختص بكل ما يتعلق بتوزيع الأجهزة، وتسليمها، وإعادة استلامها مرة أخرى، وما يستجد من أعمال، على أن تشكل من الإدارات التالية:
* عضو من المراجعة الداخلية والحوكمة (رليمنا).
* عضو من الشئون القانونية.
* عضو من التعليم الثانوي العام.
* عضو من التعليم الفني.
* عضو من التطوير التكنولوجي.
* عضو من الإحصاء.
* عضو من المخازن.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس

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