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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
رشا عوني

إذا كنت بحاجة لاستخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين دون الذهب للسجل المدني، فقد وفرت وزارة الداخلية هذه الخدمة للمواطنين وتحديث خدمات قطاع الأحوال المدنية.

يمكنك تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً من خلال موقع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المصرية أو عبر منصة مصر الرقمية

 

ميزة استخراج بطاقة شخصية أونلاين

يتيح النظام الإلكتروني للمواطن معرفة تفاصيل الرسوم المطلوبة قبل استكمال عملية الدفع، بما يساعد على اختيار الخدمة المناسبة وفقا لسرعة استخراج البطاقة وطريقة الاستلام المطلوبة.

موقع وزارة الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومي

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية، عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد المواطنين على إنهاء الإجراءات بسهولة دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى السجل المدني.

اضغط هنا لبدء اجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 

 

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 

1. تسجيل الدخول للحساب الشخصي على موقع الوزارة
2. اختيار خدمة بطاقة الرقم القومي
3. تحديد نوع الخدمة: بدل فاقد، بدل تالف، تجديد، أو تحديث الحالة الاجتماعية
4. إدخال بيانات الوثيقة المطلوبة مثل الاسم، واسم الأم، ونوع الوظيفة، والرقم القومي
5. إدخال بيانات مقدم الطلب وتحديد نظام الدفع
6. إتمام الطلب وتحديد موعد ومكان الاستلام

7. دفع الرسوم باستخدام محافظ الدفع المختلفة

هل يمكن استخراج البطاقة لأول مرة أون لاين؟

 تتيح وزارة الداخلية خدمات إلكترونية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، لكن إتمام الإجراءات بالكامل إلكترونيًا قد يختلف بحسب نوع الطلب وحالة مقدم الخدمة والمتطلبات الخاصة بالتحقق من البيانات؛ لذلك يجب مراجعة الخيارات التي تظهر للمواطن عند تقديم الطلب عبر المنصة الرسمية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

1- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة).

2- صورة من شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).

3- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

4- صورة من مستند إثبات المهنة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين


- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا تقل سن المتقدم عن 15 سنة.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.

تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين


- يقوم الراغب في تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات المدنية، والتي تحتوي على خدمات الأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور.

- اختيار خدمات الأحوال المدنية من يمين الصفحة، واختيار بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

- وحال كان المستخدم ليس لديه حساب على بوابة مصر الرقمية، يقوم بإنشاء حساب جديد، أما إذا كان لديه حساب يدخل مباشرة على الصفحة الخاصة بتقديم طلب تجديد البطاقة لملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب تجديد البطاقة.

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