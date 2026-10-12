رئيس الوزراء البريطاني يرحب بإعلان ترامب بشأن هدنة متبادلة في قطاع الطاقة بأوكرانيا

رحب رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، اليوم الاثنين، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف متبادل لإطلاق النار في قطاع الطاقة بأوكرانيا.

وأوضح آندي بيرنهام -في بيان أمام مجلس العموم البريطاني حسبما نقلت صحيفة الجارديان- أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد له استعداد كييف للتنفيذ الفوري للاتفاق بمجرد تحديد موعد لبدء سريانه، وأكد أنه سيواصل مناقشة الأمر مع زيلينسكي خلال الأيام المقبلة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف متبادل لإطلاق النار في قطاع الطاقة بأوكرانيا، في خطوة تستهدف وقف الهجمات على منشآت الطاقة.