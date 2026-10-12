أحمد موسى: حدود مصر نار واللي يعدي هيتحرق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن :"الدولة عاملة حملة مكبرة للحفاظ على ثروتنا والذهب والتعامل العناصر الاجرامية.. الحملة دي بقالها شهور ضد الدهابة اللي بيسرقوا الذهب.. وده موضوع أمن قومي ودورنا نحافظ على الثروات".



وتابع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن :"اللي كان بيحصل مش هيتكرر والذهب ده بتاع الناس وأمن قومي.. والسودانين عيشين في مصر بالملايين منذ عشرات السنوات".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن :"اللي هيعدي هيتحرق وحدودنا نار وبقول للناس علشان يخدوا بالهم.. ومش هنطبطب على حد ودي ثروة الشعب".



