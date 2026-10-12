وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي: تضامن مصري كامل مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الأخيرة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026؛ لمتابعة الأوضاع بالمملكة، في ضوء الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال، إدانة مصر القاطعة لهذه الاعتداءات، وتضامنها الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد وزير الخارجية على أن أمن المملكة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.