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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف رسائل الرئيس السيسي من مطار القاهرة لدى عودته من جولة آسيا

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسيوية والاستقبال الحافل له هناك، مشيرا إلى أن قادة دول العالم تقدر بشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن :"رسائل الرئيس السيسي من مطار القاهرة لدى عودته من جولته الآسيوية.. دي أول مرة طيلة حكم الرئيس السيسي التي يدلي فيها تصريحات أمام سلم الطائرة.. وجولات الرئيس السيسي متعبة للغاية ومافيش فيها فسح ولا عندك وقت لأي حاجة وبنجري علشان نلحق".

وتابع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدس العمل ولا يوجد عنده شيء غير مصر والشعب المصري ومصر بلدنا".

أحمد موسى عبدالفتاح السيسي السيسي

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