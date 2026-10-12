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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب يتعادل مع زد 1-1 في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز
الدوري الممتاز
أ ش أ

تعادل فريق المقاولون العرب مع ضيفه زد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الإثنين/، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم المقاولون العرب بهدف في الدقيقة 47 عبر لاعبه أنس بني عودة، ثم أدرك زد التعادل بهدف جاء في وقت قاتل وتحديدا في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب أحمد عادل ميسي.

وشهدت المباراة حالتي طرد، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد إسماعيل لاعب المقاولون في الدقيقة 81، ثم محمد ربيعة لاعب زد في الدقيقة 95.

التعادل منح كل فريق نقطة، ليرتفع رصيد كل منهما إلى 8 نقاط، إذ يحتل المقاولون العرب المركز السابع في جدول الدوري، فيما يأتي زد في المركز الثامن.

فريق المقاولون العرب الجولة السادسة اللاعب أحمد عادل ميسي

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