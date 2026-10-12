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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«أوبك+» تحذر: تكاليف الشحن والتأمين بلغت مستويات غير مسبوقة تجاوزت ثلث قيمة الشحنات

منظمة أوبك بلس تحذر من استمرار أزمة الملاحة الدولية على تكاليف شحن النفط
منظمة أوبك بلس تحذر من استمرار أزمة الملاحة الدولية على تكاليف شحن النفط
خاطر عبادة

حذرت دول تحالف أوبك+ من أن تكاليف الشحن والتأمين على ناقلات النفط بلغت مستويات غير مسبوقة تجاوزت ثلث قيمة الشحنات، مؤكدة أن تعطل تدفقات الطاقة وارتفاع هذه التكاليف يفاقمان الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي ويعرقلان نقل الخام ومشتقاته بكفاءة.

وأكدت دول منظمة أوبك بلس، في بيان اليوم، أن ارتفاع تكاليف النقل يزيد الأعباء على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء ويؤثر سلباً في معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

وشدد البيان على أن حماية الممرات البحرية الدولية باتت ضرورة ملحة لضمان استمرار تدفقات الطاقة دون انقطاع.

وجددت أوبك+ التزامها بقرارات 7 يونيو 2026 الرامية إلى تحقيق استقرار سوق النفط والمحافظة عليه، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الأوضاع والتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية لتحسين ظروف الشحن العالمي.

منظمة أوبك بلس أوبك سوق النفط تكاليف شحن النفط

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