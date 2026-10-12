بعد حادث الخرطوم| أحمد موسى ينفعل على الهواء ويطلق تحذيرا عاجلا

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث أطلاق النار على سائقين مصريين وإصابة آخر في الخرطوم بدولة السودان الشقيق، قائلا :"جريمة مدانة ومش هتتساب محاولات لاحداث الوقيعة بين مصر والسودان".



وانفعل الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن :"حق ولادنا المصريين في السودان هيرجع ولن نتركه وأوعى حد يسخنك ولا ننجر وراء التحريض من أي أطراف".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: أحذر من أن هناك جهات معادية هتعمل على إحداث صدام بين مصر والسودان، مستدركا أن : "بلدك مش بتسيب حق حد من ولادها ومش هيتساب".

