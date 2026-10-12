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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد حادث الخرطوم| أحمد موسى ينفعل على الهواء ويطلق تحذيرا عاجلا

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث أطلاق النار على سائقين مصريين وإصابة آخر في الخرطوم بدولة السودان الشقيق، قائلا :"جريمة مدانة ومش هتتساب محاولات لاحداث الوقيعة بين مصر والسودان".
 

وانفعل الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن :"حق ولادنا المصريين في السودان هيرجع ولن نتركه وأوعى حد يسخنك ولا ننجر وراء التحريض من أي أطراف".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: أحذر من أن هناك جهات معادية هتعمل على إحداث صدام بين مصر والسودان، مستدركا أن : "بلدك مش بتسيب حق حد من ولادها ومش هيتساب".
 

أحمد موسى أطلاق النار الخرطوم

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