إطلاق نار على مصريين في الخرطوم| تحركات عاجلة للخارجية.. والسودان: ضبطنا مرتكب الجريمة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، أنها تتابع باهتمام بالغ، الحادث المؤسف الذي وقع بمدينة الخرطوم بعد قيام أحد المسلحين بإطلاق النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين حيث لقي سائقان مصرعهما، فيما أصيب آخر.

ومن جهته، كلف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، السفير المصري في السودان ياسر سرور، بسرعة التواصل مع السلطات السودانية؛ للوقوف على ملابسات الحادث والاطمئنان على المواطن المصاب.

كما كلفه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لنقل المتوفيين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

السلطات السودانية تضبط مرتكب الجريمة

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السفير المصري في السودان ياسر سرور أجرى اتصالات فورية مع السلطات السودانية التي أفادت بتمكنها من إلقاء القبض على مرتكب الجريمة.

كما التقى السفير المصري بـ"والي الخرطوم" الذي حضر خصيصا لتقديم واجب العزاء والاطمئنان على صحة المواطن المصاب، حيث أكد الطاقم الطبي الذي يباشر علاجه أنه يحتاج عملية جراحية عاجلة.