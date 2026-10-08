بطل أكتوبر: خراطيم المياه والزوارق المطاطية حطمت أسطورة خط بارليف

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، أحد أبطال نصر أكتوبر العظيم، إن القوات المصرية تمكنت من اقتحام خط بارليف رغم صعوبة تحصيناته، بفضل التخطيط الجيد والإرادة والتدريب المرتفع، مؤكدا أن استخدام خراطيم المياه لإزالة الساتر الترابي كان من أبرز الأفكار التي ساعدت في فتح الطريق أمام القوات.



وأضاف خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزوارق المطاطية لعبت دورا مهما في عمليات عبور قناة السويس، بالتزامن مع تنسيق دقيق بين المشاة والمدفعية والطيران، بما ساعد القوات المصرية على العبور وتقليل فرص تعرضها لنيران العدو، مشيرا إلى أن نجاح العملية اعتمد على تنفيذ كل خطوة في التوقيت المحدد لها.

وأكد اللواء محمد عبدالمنعم أن عنصر المفاجأة، إلى جانب دقة التخطيط والتناغم بين مختلف الأسلحة والقوات، كان من أهم أسباب نجاح عملية العبور، مشددا على أن المقاتل المصري استطاع من خلال التدريب والكفاءة في استخدام السلاح أن يعوض الفارق في الإمكانات والتسليح.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/2278971012952908/