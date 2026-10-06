يسري الفخراني يستعيد بطولات جنود أكتوبر: فتحوا 60 ثغرة في خط بارليف ونقلوا مدافع تزن 120 كيلو

سلّط الكاتب الصحفي يسري الفخراني الضوء على جانب من التضحيات والمهام الاستثنائية التي نفذها جنود مصر خلال حرب أكتوبر، مستعيدًا تفاصيل عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف، وما صاحبه من تحديات عسكرية صعبة.

واستعاد الفخراني، عبر حسابه على «فيسبوك»، تفاصيل عبور القوات المصرية للقناة، موضحًا أن الجنود لم يكتفوا بعبور المجرى الملاحي، بل واجهوا مهمة فتح عشرات الثغرات في الساتر الترابي لخط بارليف باستخدام خراطيم المياه، إلى جانب نقل مدافع محمولة بعيدة المدى، يبلغ وزن الواحد منها نحو 120 كيلو جرامًا.

وأوضح أن تلك المدافع كان لها دور مهم في تأمين القوات المصرية خلال المعركة، خاصة مع وجود دبابات للعدو خلف خط بارليف، وانكشاف سماء القوات المصرية أثناء العبور، مشيرًا إلى أن الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، تحدث عن تفاصيل هذه المهام وما تطلبته من جهد كبير.

وأكد الفخراني أن بطولات القوات المصرية في أكتوبر لم تتوقف عند تحقيق العبور، وإنما شملت سلسلة من الانتصارات والمهام التي أسهمت في نجاح العملية العسكرية، مستشهدًا بما وصفه بأنه إنجاز سيظل محل دراسة واعتزاز في التاريخ العسكري، وفقًا لما نقله عن الرئيس الراحل أنور السادات.