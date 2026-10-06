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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يحتفي بانتصارات أكتوبر: تحية امتنان لأبطال أعادوا لمصر كرامتها

ذكرى السادس من اكتوبر
ذكرى السادس من اكتوبر
يارا أمين

حرص الإعلامي أحمد شوبير على إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تحل في السادس من أكتوبر من كل عام، مستعيدًا ذكريات النصر والعزة والكرامة، وموجهًا رسالة تقدير وامتنان لأبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في الحرب.

أحمد شوبير يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «6 أكتوبر.. ذكريات النصر والعزة والفرحة والكرامة التي تسكن القلب والعقل والوجدان».

وأضاف: «تحية حب وتقدير وامتنان لكل من شارك في حرب أكتوبر المجيدة ورفعوا رؤوسنا إلى السماء».

واختتم الإعلامي أحمد شوبير رسالته قائلًا: «كل عام ومصر والمصريين بكل الخير والفخر»، مرفقًا منشوره بعلم مصر، احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية.

أحمد شوبير يستعيد ذكريات النصر

وأكدت كلمات شوبير اعتزازه بذكرى انتصارات أكتوبر، وما تحمله من مشاعر الفخر والاعتزاز لدى المصريين، خاصة مع الدور الذي قدمه رجال القوات المسلحة خلال الحرب، وما حققوه من انتصار أعاد للمصريين الثقة والكرامة.

وتظل ذكرى السادس من أكتوبر واحدة من أبرز المناسبات الوطنية في مصر، حيث شهدت عبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس واقتحام خط بارليف، ضمن حرب أكتوبر عام 1973، في ملحمة عسكرية رسخت مكانة الجيش المصري في التاريخ.

وتشهد مصر في ذكرى انتصارات أكتوبر العديد من الفعاليات والاحتفالات الوطنية، وسط استعادة ذكريات الأبطال الذين شاركوا في الحرب، وتكريم تضحياتهم ودورهم في تحقيق النصر.

ويحرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام والشخصيات العامة على توجيه رسائل التهنئة في هذه المناسبة، والتعبير عن تقديرهم لأبطال القوات المسلحة وشهداء ومصابي حرب أكتوبر، واستحضار مشاهد النصر التي أصبحت جزءًا راسخًا من الذاكرة الوطنية المصرية.

أحمد شوبير ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة فيسبوك 6 أكتوبر ذكرى السادس من أكتوبر

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