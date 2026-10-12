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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الجمالية لقصر الرئاسة.. أحمد موسى: إندونيسيا عرضت فيلمًا عن حياة الرئيس السيسي

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

علق الإعلامي أحمد موسى ، على الاستقبال الحافل والشعبي للرئيس السيسي خلال زيارته لدولة إندونيسيا، مردفًا: «الاستقبال اللي عملته دول كوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا فاق أي استقبال خارجي للرئيس عند زيارته لأي دولة».

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «عاوز أقولكم على مفاجأة، الرئيس السيسي أثناء تواجده في إندونيسيا وعلى مأدبة الغداء، تم عرض فيلم عن حياة الرئيس السيسي وتناول تفاصيل حياته، إندونيسيا جمعت صور كتير جدًا، والفيلم من الجمالية إلى قصر الرئاسة، والفيلم متعوب عليه وفي كل التفاصيل».

وأكمل: «مصر يا جماعة كبيرة أوي، والرئيس عبد الفتاح السيسي مؤثر جدًا جدًا، وبعد ثورة 30 يونيو العظيمة والرئيس كان بيروح زيارة لأي دولة أوروبية، الموقف كان بيتغير يعني لو هنقول موقف الدولة من مصر سلبي 80%، بعد لقاء الرئيس السيسي موقف الدولة دي من مصر بيكون إيجابي 100%».

وأكمل: «كل الدول والعالم أجمع تكن تقديرًا كبيرًا لمصر وللرئيس السيسي، سيبكم من تشويش التنظيمات الإرهابية والطابور الخامس حط دا تحت رجلك، شوف تقدير العالم لبلدك ورئيسك السيسي».

وأردف أحمد موسى: «دول إندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا، لهم موقف إيجابي من غزة وبيرسلوا مساعدات لأهل فلسطين، وكمان الدول دي بتقدر دور الرئيس السيسي في دعم غزة، وهما شكروا الرئيس السيسي على إيصال مساعداتهم لأهل غزة، دورنا مهم جدًا في الملف دا، وكان ليه تأثير على شعوب هذه الدول».

وأشار أحمد موسى إلى أنه تم توقيع 20 مذكرة واتفاقية مع الدول الثلاثة، كما أن هذه الدول منفتحة للعمل مع مصر بمنتهى القوة، وهناك مشروعات كبيرة سيتم العمل عليها، وهما شايفين أن مصر بوابة لأفريقيا والعرب وأوروبا، وفي استفادة متبادلة للطرفين، والرئيس السيسي في كل لقاء كان بيعمله، كان التركيز على المشروعات المشتركة والاستفادة من الحوافز الاستثمارية في مصر.

أحمد موسى السيسي الإعلامي أحمد موسى كوريا الجنوبية إندونيسيا

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