يوسف الحسيني: الاستقبال الحافل للرئيس السيسي في جولته الآسيوية تقدير حقيقي لمصر وشعبها

علق الإعلامي يوسف الحسيني على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عودته من الجولة الآسيوية .

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" الاستقبال الحافل للرئيس السيسي في جولته الآسيوية تقدير حقيقي لمصر وشعبها ".

وتابع يوسف الحسيني :" من امتى بتشوف الدول بتستقبل الرؤساء بأغاني من الدولة الضيف زي اللي حصل مع الرئيس السيسي في ماليزيا ".



وأكمل يوسف الحسيني :" هناك تقدير حقيقي للدولة المصرية والشعب المصري من كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا ".

ولفت يوسف الحسيني :" الحضارة المصرية العظمة معملهاش الملوك في مصر القديمة لكن اللي عملها الشعب ".

