أحمد موسى: استقبال شعبي حافل للرئيس السيسي بجولته الآسيوية وفيلم عن حياته في إندونيسيا

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسيوية والاستقبال الحافلة له هناك، مشيرا إلى أن قادة دول العالم تقدر بشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن :“استقبال شعبي وحافل كبير للرئيس السيسي خلال جولته الأسيوية..اللي حصل في الجولة الأثيوبية أكبر من أي جولة أخرى.. واندونيسيا عاملة فيلم عن حياه الرئيس السيسي من الجمالية للرئاسة”.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"الأزهر الشريف مؤثر بشكل كبير في اندونيسيا وماليزيا ويقدرون ويحترمون دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم غزة".