أحمد موسى: الرئيس السيسي سيتولى الإشراف المباشر على مشروعات كوريا وماليزيا وإندونيسيا بمصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الآسيوية، والاستقبال الحافل له هناك، مشيرا إلى أن قادة دول العالم تقدره بشدة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين،: "الدول الثلاثة هيعملوا مناطق صناعية ليهم في المنطقة الصناعية لقناة السويس.. والرئيس السيسي سيتولى بنفسه الإشراف المباشر على تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها مع كوريا وإندونيسيا وماليزيا".

وواصل الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد،: "الثلاث دول مع الموقف المصري ودعم كامل لنا فيما يخص السد الإثيوبي.. وتم الاتفاق على التعاون الأمني معهم ونقل الخبرات إلى مصر من خلال التدريب، فضلا عن أن التفاهم السياسي على أعلى مستوى".