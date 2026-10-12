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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل مناقشات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الدوري

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
حمزة شعيب

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري اليوم، الاثنين 12 أكتوبر 2026، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية ولجان الاتحاد، وتطوير منظومة العمل بالاتحاد.

جاء أبرز ما تناوله الاجتماع على النحو التالي:

الجمعية العمومية: وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم للانعقاد يوم السبت الموافق 19 ديسمبر 2026.

 تقارير المنتخبات الوطنية: اطّلع مجلس الإدارة على تقارير المنتخبات الوطنية، حيث استعرض خالد الدرندلي ومحمد الشربيني ووليد درويش، تقارير المنتخب الوطني الأول ومنتخبي مواليد 2007 و2009، كل فيما يخصه، كما اطّلع المجلس على تقرير بعثة المنتخب الوطني الأول.

الاجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب الأول: أُحيط مجلس الإدارة علمًا بما دار خلال الاجتماع الذي عقده المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، في إطار الحرص على تنقية الأجواء وتعزيز الاستقرار داخل المنتخب، وتوفير المناخ المناسب لعمل الجهاز الفني فى ضوء تصفيات أفريقيا، المقررة الشهر المقبل، ويتطلع الاتحاد إلى دعم ومساندة جماهير الكرة المصرية.

برامج إعداد المنتخبات: وافق مجلس الإدارة على البرنامج الفني لمنتخبي مواليد 2005 و2010، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

منتخب تحت 15 عامًا: وافق المجلس على تشكيل بعثة المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم بأذربيجان.

منتخب تحت 17 عامًا: وافق المجلس على تشكيل بعثة المنتخب الوطني، المشارك في بطولة العالم بقطر، برئاسة وليد درويش.

منتخب مواليد 2010: وافق المجلس على سفر المنتخب للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، المقررة إقامتها في تونس، برئاسة مصطفى أبوزهرة.

لجنة الحكام: وافق مجلس الإدارة على قبول استقالة محمود عاشور من لجنة الحكام.

تطوير منظومة التحكيم: وافق المجلس على قبول دفعة جديدة من الحكام، دعمًا لمنظومة التحكيم المصري وتوسيع قاعدة الحكام بالاتحاد. 

بطولة العرب لكرة القدم الشاطئية: أُحيط مجلس الإدارة علمًا بخطاب الاتحاد العربي لكرة القدم بشأن تنظيم بطولة العرب لكرة القدم الشاطئية، بمدينة بورسعيد.

تطوير السياسات الإعلامية: اطّلع مجلس الإدارة على تقرير بشأن تطوير السياسات الإعلامية للاتحاد المصري لكرة القدم، ووافق على تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية مصطفى أبوزهرة وإيناس مظهر عضوي المجلس، تتولى دراسة واعتماد خطة تطوير منظومة الإعلام بالاتحاد، على أن تعرض اللجنة ما تتوصل إليه من توصيات، خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

اتحاد الكرة الجبلاية اتحاد الكرة المصري

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