الدوري الممتاز| زد يتعادل مع المقاولون في اللحظات الأخيرة

تعادل المقاولون العرب مع نظيره زد أف سى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز

أحرز المقاولون العرب الهدف الأول في الدقيقة 47 من عمر المباراة عن طريق أنس بن عودة

وتعادل موسى محمد لزد في الدقيقة 88 من عمر اللقاء

وأشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لكل محمد حامد لاعب المقاولون العرب، ومحمد ربيعةلاعب زد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 8 نقاط في المركز السابع، ويرتفع رصيد المنافس إلى 8 نقاط أيضا في المركز الثامن.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-





محمد فوزي في حراسة المرمى، محمد حامد، حسن شاكوش، دوكو دودو، أنس بن عودة، عمر الوحش، مصطفى جمال، أحمد باهيه، جوزيف أوشايا، أحمد مجدي كهربا، وإدريسا تيام.









بينما خاض زد المباراة بتشكيل مكون من :-

علي لطفي في حراسة المرمى، طارق عبد الغفار، محمد ربيعة، عبد الله بكري، موسى عبد الصادق، مروان حجي، محمد عز الدين، محمود علي أوكا، عبد الرحمن حسن، مصطفى سعد ميسي، أحمد عاطف مهران.