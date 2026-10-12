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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبي بين المقاولين وزد بالدوري

المقاولون
المقاولون
حسام الحارتي

انتهي الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب وزد اف سي بالتعادل السلبى في المباراة المقامة بينهما بإستاد الجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز


 

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-


 

محمد فوزي في حراسة المرمى، محمد حامد، حسن شاكوش، دوكو دودو، أنس بن عودة، عمر الوحش، مصطفى جمال، أحمد باهيه، جوزيف أوشايا، أحمد مجدي كهربا، وإدريسا تيام.


 


 

بينما خاض زد المباراة بتشكيل مكون من :-

علي لطفي في حراسة المرمى، طارق عبد الغفار، محمد ربيعة، عبد الله بكري، موسى عبد الصادق، مروان حجي، محمد عز الدين، محمود علي أوكا، عبد الرحمن حسن، مصطفى سعد ميسي، أحمد عاطف مهران.

المقاولون العرب المقاولون العرب وزد اف سي الجبل الأخضر مسابقة الدورى الممتاز

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