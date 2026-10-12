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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يرد على تغيير فندق الإقامة في رواندا

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

قال مصدر بنادي الزمالك إنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن تغيير فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم في رواندا قبل مواجهة الجيش الرواندي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يرد على تغيير فندق الإقامة في رواندا 


وأضاف المصدر أن الزمالك يقيم في أكبر فنادق العاصمة الرواندية كيجالي وهذا الأمر تم ترتيبه مسبقًا.
وشدد المصدر على أن كافة الأمور الإدارية الخاصة بسفر الفريق وحجز الفنادق تسير على ما يرام ولا توجد أي مشاكل تتعلق بإقامة الفريق في رواندا.
ويحل الزمالك ضيفًا على فريق الجيش الرواندي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا رواندا

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