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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تسيّر رحلتين خاصتين لنقل فريقي الأهلي وبيراميدز إلى عنتيبي وجوبا

مصر للطيران
مصر للطيران
أ ش أ

تسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، رحلتين خاصتين بطراز الإيرباص A320neo من مطار القاهرة الدولي إلى كل من مطار عنتيبي بدولة أوغندا، ومطار جوبا بدولة جنوب السودان، لنقل بعثتي فريقي النادي الأهلي وبيراميدز خلال مشاركتهما في البطولات الإفريقية.

ومن المقرر أن تقلع رحلة مصر للطيران رقم MS3900 في تمام الساعة 12:30 ظهر غد وعلى متنها فريق بيراميدز، متجهةً إلى مطار جوبا بجنوب السودان، لملاقاة فريق المريخ بنتيو في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تقلع رحلة مصر للطيران رقم MS3950 في الساعة 11 مساء غد الثلاثاء وعلى متنها بعثة النادي الأهلي، متجهةً إلى مطار عنتيبي بدولة أوغندا، لملاقاة فريق كيتارا الأوغندي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقدّمت مصر للطيران كافة التسهيلات اللازمة لسفر الفريقين، متمنيةً لجميع الفرق الرياضية المصرية كل التوفيق والفوز في مشوارها الإفريقي.

الشركة الوطنية مصر للطيران طراز الإيرباص

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