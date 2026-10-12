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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير داخلية الأردن يبحث مع وكيل أمين عام الأمم المتحدة تعزيز التعاون في عمليات حفظ السلام

وزير داخلية الأردن
وزير داخلية الأردن
أ ش أ

بحث وزير الداخلية الأردني مازن الفراية مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، الأوضاع العامة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء - الذي عُقد اليوم /الاثنين/ بمكتب وزير الداخلية الأردني - دور الأمن العام الأردني في عمليات حفظ السلام، بما يعزز مكانة الأردن الدولية ويبرز كفاءة كوادره الشرطية.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز إجراءات مكافحة المخدرات، ومواصلة التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة.

وزير الداخلية الأردني مازن الفراية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عمليات حفظ السلام

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