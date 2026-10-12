أردوغان: إحالة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان خلال أيام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن أنقرة تعد البنية التحتية لاتفاق مكة الدفاعي الموقع مع السعودية وباكستان، وإن حكومته ستحيل الاتفاقية إلى البرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أردوغان في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن تركيا تندد بشدة بهجمات الحوثيين على السعودية، مؤكداً وقوف أنقرة إلى جانب الأشقاء في المملكة في مواجهة تلك الهجمات.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد أكد في 7 أغسطس الماضي أن اتفاقية مكة تشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الدفاعي بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد، وتتويجاً للرغبة المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تمس أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وأوضح بن فرحان في تدوينة على منصة إكس أن توقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني على الاتفاقية يعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الدول الثلاث.

وتم توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس خلال قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك التي استضافتها المملكة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجوماً على الجميع، وتهدف إلى تعزيز الردع المشترك وتطوير التعاون الدفاعي بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.