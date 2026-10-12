قرارات مهمة من اجتماع اتحاد الكرة.. دعوة الجمعية العمومية وقبول استقالة محمود عاشور

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اجتماعه الدوري اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية ولجان الاتحاد، إلى جانب بحث سبل تطوير منظومة العمل داخل الجبلاية.

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد 19 ديسمبر

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة دعوة الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد يوم السبت الموافق 19 ديسمبر 2026، كما استعرض المجلس تقارير المنتخبات الوطنية، والتي قدمها خالد الدرندلي ومحمد الشربيني ووليد درويش، بشأن المنتخب الأول ومنتخبي مواليد 2007 و2009، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير بعثة المنتخب الأول.

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل الاجتماع مع جهاز المنتخب

وأُحيط مجلس الإدارة علمًا بما دار خلال الاجتماع الذي جمع هاني أبوريدة وخالد الدرندلي بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، في إطار العمل على تنقية الأجواء وتعزيز الاستقرار داخل المنتخب، وتوفير المناخ المناسب للجهاز الفني قبل تصفيات أفريقيا المقررة الشهر المقبل، مع التأكيد على أهمية دعم ومساندة الجماهير المصرية.

اعتماد برامج إعداد المنتخبات الوطنية

واعتمد مجلس الإدارة البرنامج الفني لمنتخبي مواليد 2005 و2010، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، كما وافق على تشكيل بعثة المنتخب الوطني تحت 15 عامًا، للمشاركة في بطولة العالم بأذربيجان، وتشكيل بعثة منتخب تحت 17 عامًا المشارك في بطولة العالم بقطر، برئاسة وليد درويش.

كما وافق المجلس على سفر منتخب مواليد 2010 للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها في تونس، برئاسة مصطفى أبوزهرة.

قبول استقالة محمود عاشور من لجنة الحكام

وفي ملف التحكيم، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على قبول استقالة محمود عاشور من لجنة الحكام، إلى جانب الموافقة على قبول دفعة جديدة من الحكام، بهدف دعم منظومة التحكيم المصري وتوسيع قاعدة الحكام بالاتحاد.

بورسعيد تستضيف بطولة العرب لكرة القدم الشاطئية

واطّلع المجلس على خطاب الاتحاد العربي لكرة القدم بشأن تنظيم بطولة العرب لكرة القدم الشاطئية بمدينة بورسعيد، كما ناقش تقرير تطوير السياسات الإعلامية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية مصطفى أبوزهرة وإيناس مظهر، عضوي مجلس الإدارة، لتولي دراسة واعتماد خطة تطوير المنظومة الإعلامية للاتحاد، على أن تعرض اللجنة توصياتها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.