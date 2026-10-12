فليك: نركز على مواجهة جالاتاسراي.. وأجواء ملعبه من الأفضل في العالم

أكد الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام جالاتاسراي التركي، مشيدًا بالأجواء الجماهيرية في ملعب رامس بارك، وذلك قبل اللقاء المقرر إقامته غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال فليك- خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والمنعقد اليوم الإثنين- إن ملعب جالاتاسراي يتمتع بأجواء جماهيرية استثنائية، ويعد من بين الأفضل في العالم، مشيرًا إلى أن الفريق التركي يمتلك إمكانات كبيرة ويقدم أداءً يتناسب مع مكانته، فضلًا عن امتلاكه لاعبين مميزين في الخط الأمامي.

وأضاف المدير الفني لبرشلونة أن فريقه مطالب بالتحرك بشكل جماعي داخل الملعب، والتركيز طوال المباراة، في ظل صعوبة المواجهة والأجواء المنتظرة في ملعب المنافس.

وشدد فليك على ضرورة احترام جالاتاسراي والاستعداد جيدًا للمباراة، مؤكدًا أن فريقه يدرك طبيعة الأجواء التي تنتظره، وأن تحقيق نتيجة إيجابية يتطلب التركيز والعمل الجماعي.

وفي رده على سؤال بشأن شكاوى ريال مدريد الأخيرة من التحكيم، وواقعة طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور، رفض فليك التعليق على الأمر، مؤكدًا أن تركيزه ينصب حاليًا على مواجهة جالاتاسراي.

وقال فليك: "أتمنى أن تتعلموا هذا الأمر، لن أرد على أي شيء يتعلق بريال مدريد ما دمنا لا نلعب أمامه»، مضيفًا: «سنواجه جالاتاسراي، وعلينا احترامه".

وأوضح المدرب الألماني أنه يمكنه التعليق على الأمور المتعلقة بريال مدريد قبل مواجهة الفريقين، لكنه شدد على أن الأولوية في الوقت الحالي هي الاستعداد للمباراة الأوروبية المقبلة.

وفي سياق آخر، أعرب فليك عن سعادته بوجود البرازيلي جابرييل جيسوس ضمن صفوف فريقه، مؤكدًا جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع جالاتاسراي غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الإسباني إلى التعامل مع الضغط الجماهيري المتوقع، في ظل طموحات الفريقين بالمنافسة في البطولة القارية.