طعام شتوي له فوائد خارقة أبرزها تحسين وظائف المخ والوقاية من السرطان

تعد البطاطا الحلوة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكنها تمتلك فوائد خارقة.

ووفقا لما جاء في موقع very well health نكشف لكم فوائد البطاطا الحلوة.

يدعم صحة الدماغ



من الفوائد المحتملة الأخرى لمضادات الأكسدة الموجودة في البطاطا الحلوة تأثيرها على الذاكرة ورغم قلة الدراسات البشرية حول هذا الموضوع، فقد وجدت بعض الدراسات على الحيوانات أن للبطاطا الحلوة تأثيرات محسّنة للذاكرة.

وجدت إحدى الدراسات أن مستخلصات البطاطا الحلوة حسّنت التعلم المكاني والذاكرة في نماذج الفئران، بل وأصلحت ضعف الذاكرة.

أظهرت دراسة أخرى أجريت على الحيوانات أن الأنثوسيانين الموجود في البطاطا الحلوة الأرجوانية قد يساعد في حماية الدماغ عن طريق تقليل الالتهاب ومنع تلف الجذور الحرة.

هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد كيفية تطبيق هذه النتائج على البشر.

يقلل الالتهاب

كما تحمي مضادات الأكسدة الجسم من السرطان عن طريق إصلاح أضرار الجذور الحرة، فإنها تقلل أيضًا من الالتهاب وعندما يصبح الالتهاب في الجسم مزمنًا، فقد يؤدي ذلك إلى حالات صحية مثل:

أمراض المناعة الذاتية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي

اكتئاب

سرطان

مرض قلبي

ضغط دم مرتفع

مرض التهاب الأمعاء (IBD)، بما في ذلك مرض كرون والتهاب القولون التقرحي

أمراض الرئة مثل الربو

مرض باركنسون

داء السكري من النوع الثاني

يُعد تناول الأطعمة المضادة للالتهابات ، مثل البطاطا الحلوة الغنية بمضادات الأكسدة، طريقة ممتازة للسيطرة على الالتهابات بشكل طبيعي.

يعزز صحة القلب



الألياف الغذائية الموجودة في البطاطا الحلوة مفيدة جداً لصحة القلب واتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف الغذائية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وذلك لأن الألياف الغذائية ترتبط بالأحماض الصفراوية، مما يمنع إعادة امتصاصها في الكبد ويحد من تكوين الكوليسترول.

في إحدى الدراسات، أظهر المشاركون الذين تناولوا البطاطا الحلوة والكسافا التحسينات التالية مقارنةً بالمجموعة الضابطة التي تناولت الخبز الأبيض:

ارتفاع مستوى الكوليسترول عالي الكثافة (HDL) (يعتبر الكوليسترول "الجيد").

انخفاض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)