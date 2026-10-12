غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الثلاثاء" طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من (حلايب - شلاتين - مرسى علم - أقصى جنوب الصعيد) ومناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الجديدة 31 19

6 أكتوبر 31 19

بنها 30 20

دمنهور 29 19

وادي النطرون 30 20

كفر الشيخ 28 19

بلطيم 28 19

المنصورة 29 20

الزقازيق 30 20

شبين الكوم 29 20

طنطا 28 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 21

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 19

العريش 28 20

رفح 27 19

رأس سدر 30 20

نخل 27 16

كاترين 25 12

الطور 30 21

طابا 30 18

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 32 24

الإسكندرية 30 20

العلمين 30 19

مطروح 32 20

السلوم 32 19

سيوة 33 18

رأس غارب 32 23

سفاجا 33 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 36 22

حلايب 33 24

أبو رماد 34 24

مرسى حميرة 35 24

أبرق 36 25

جبل علبة 35 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 32 19

بني سويف 32 18

المنيا 33 17

أسيوط 33 17

سوهاج 34 19

قنا 36 21

الأقصر 37 22

أسوان 38 23

الوادي الجديد 35 16

أبوسمبل 37 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 38 28

المدينة المنورة 39 26

الرياض 38 24

المنامة 36 30

أبوظبي 39 29

الدوحة 37 30

الكويت 41 25

دمشق 28 17

بيروت 27 23

عمان 26 17

القدس 26 15

غزة 28 21

بغداد 38 24

مسقط 32 28

صنعاء 26 09

الخرطوم 40 29

طرابلس 27 21

تونس 27 17

الجزائر 24 15

الرباط 26 15

نواكشوط 34 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 23 12

إسطنبول 24 15

إسلام آباد 27 18

نيودلهي 34 24

جاكرتا 35 25

بكين 23 10

كوالالمبور 33 24

طوكيو 27 18

أثينا 22 15

روما 23 12

باريس 18 11

مدريد 26 14

برلين 16 05

لندن 18 11

مونتريال 14 10

موسكو 12 07

نيويورك 22 16

واشنطن 23 17

أديس أبابا 26 12