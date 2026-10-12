الألماني زفيريف يضمن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للتنس

ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء موسم 2026 في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس، وذلك عقب الهزيمة المفاجئة التي مني بها كارلوس ألكاراز في بطولة شنغهاي للأساتذة.

كان زفيريف في طريقه لتجاوز المصنف الأول عالمياً حالياً، الإيطالي يانيك سينر، الذي يغيب عن الملاعب لبقية العام بسبب إصابة في الركبة.

وظلت لدى ألكاراز فرصة لمنع زفيريف من تحقيق ذلك، إلى أنه خسر أمام البلجيكي زيزو ​​بيرجس بنتيجة 7-5 و7-6 في الدور الثالث اليوم، الاثنين.

وقال زفيريف: "لقد كان موسماً رائعاً بالنسبة لي. إن معرفة أنني سأنهي العام في صدارة التصنيف هي بمثابة حلم يتحقق".

وبعد خسارته في ثلاث مباريات نهائية كبرى، أحرز زفيريف أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) بفوزه ببطولة فرنسا المفتوحة في يونيو، ثم أتبع ذلك بالانتصار في بطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي.

واستغل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً مشاكل الإصابة التي عانى منها كل من الإسباني ألكاراز والإيطالي سينر - وهما الثنائي المهيمن على جولة رابطة محترفي التنس في الموسمين الماضيين - ليصبح اللاعب الأول عالمياً.

ولا يمكن لزفيريف تجاوز سينر في التصنيف قبل الثاني من نوفمبر كأقرب موعد.

وسيصبح زفيريف أول لاعب ألماني ينهي العام في المركز الأول، وأكبر لاعب سناً يحقق هذا الإنجاز للمرة الأولى في مسيرته.

وبعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل خلال نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة عام 2022 أبعدته عن الملاعب لمدة سبعة أشهر، استعاد زفيريف مكانته بين نخبة لاعبي هذه الرياضة، وحافظ على وجوده ضمن قائمة أفضل أربعة لاعبين عالمياً بشكل مستمر منذ مارس 2024.

وأضاف زفيريف: "لقد بُذل الكثير من العمل والجهد لتحقيق هذا الهدف، لا سيما بعد العودة من إصابة الكاحل. أتطلع إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة".