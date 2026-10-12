البطاطا الحلوة.. فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

البطاطا الحلوة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، فهي تحتوي على البيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A، إلى جانب الألياف والبوتاسيوم ومجموعة من الفيتامينات، ما يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن.

البطاطا الحلوة ذات اللب البرتقالي تُعد مصدرًا مهمًا للبيتا كاروتين، وهو مركب يساهم في تلبية احتياجات الجسم من فيتامين A الضروري للحفاظ على الرؤية الطبيعية ودعم الجهاز المناعي.

فوائد البطاطا الحلوة لصحة العين

يساعد فيتامين A على الحفاظ على صحة العين، ويلعب دورًا مهمًا في الرؤية، خاصة في الإضاءة الخافتة. ويمكن أن يساهم تناول الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين في الوقاية من نقص هذا الفيتامين عند إدراجها ضمن نظام غذائي متنوع.

دعم الجهاز المناعي

يحتاج الجسم إلى فيتامين A للمساعدة في الحفاظ على سلامة الجلد والأغشية المخاطية، التي تمثل جزءًا من خطوط الدفاع الطبيعية ضد مسببات العدوى. لكن تناول البطاطا الحلوة وحده لا يمنع الإصابة بالأمراض، وإنما يوفر عنصرًا غذائيًا مهمًا ضمن نظام متكامل.

الألياف وصحة الجهاز الهضمي

تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف التي تساعد على انتظام حركة الأمعاء، كما تساهم في الشعور بالشبع. وتختلف كمية الألياف بحسب حجم الحبة وطريقة إعدادها، ويُفضل تناولها مسلوقة أو مشوية بدلًا من قليها بكميات كبيرة من الزيت.

ما أفضل طريقة لتناولها؟

يمكن شوي البطاطا الحلوة في الفرن أو سلقها، مع الاحتفاظ بالقشرة بعد غسلها جيدًا إذا كانت مناسبة للأكل. ويمكن تقديمها مع الزبادي أو البيض أو مصدر آخر للبروتين للحصول على وجبة أكثر توازنًا.

ورغم فوائدها، فإن طريقة الطهي والإضافات تؤثر في القيمة الغذائية والسعرات الحرارية؛ فإضافة كميات كبيرة من السكر أو الزبدة قد ترفع محتواها من السعرات.

المصدر هيلثى لاين