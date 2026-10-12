يعد الفلفل المحشي بالأرز والجبنة من الأطباق التي تجمع بين سهولة التحضير وتنوع النكهات، كما يمكن تقديمه كوجبة نباتية رئيسية أو طبق جانبي على مائدة الغداء.

وقدم موقع BBC Good Food وصفة تعتمد على الفلفل الأحمر والأرز بالطماطم والبيستو والزيتون الأسود وجبنة الماعز، لتحضير وجبة مختلفة عن طرق المحشي التقليدية.

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

المكونات:

4 حبات فلفل أحمر.

كيسان من الأرز المطهو بنكهة الطماطم، وزن كل منهما نحو 250 جرامًا.

ملعقتان كبيرتان من صلصة البيستو.

حفنة من الزيتون الأسود منزوع النوى والمقطع.

200 جرام من جبنة الماعز المقطعة إلى شرائح.

طريقة التحضير:

يُغسل الفلفل جيدًا، ثم يُقطع الجزء العلوي وتُزال البذور الموجودة بداخله.

يوضع الفلفل في طبق مناسب للميكروويف، ويُطهى لمدة تتراوح بين 5 و6 دقائق حتى يبدأ في الطراوة.

يُخلط الأرز المطهو مع صلصة البيستو والزيتون الأسود، ثم تضاف كمية مناسبة من الجبنة.

تُحشى حبات الفلفل بالخليط، وتُوزع شرائح الجبنة المتبقية على الوجه.

يُعاد الفلفل إلى الميكروويف لمدة تتراوح بين 8 و10 دقائق، أو حتى يسخن الحشو جيدًا وتذوب الجبنة.

سر نجاح الوصفة

يمكن إضافة الأعشاب المجففة أو الفلفل الأسود للحصول على مذاق أكثر قوة، كما يمكن استبدال جبنة الماعز بنوع آخر مناسب حسب الرغبة. وللحصول على وجبة أكثر توازنًا، يمكن تقديم الفلفل مع سلطة خضراء طازجة.

وتتميز الوصفة بسرعة إعدادها؛ إذ يستغرق التحضير والطهي نحو 15 دقيقة وفقًا للموقع، مع استخدام أرز مطهو مسبقًا لتقليل الوقت المطلوب.