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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يزداد في الخريف والشتاء.. اكتشف أعراض الربو بمختلف درجاته

الربو
الربو
اسماء محمد

يعد الربو من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان وتزداد احتمالات الإصابة به في فصلي الخريف والشتاء.

نكشف لكم في هذا الاقرير أهم أعراض الربو وفقًا لموقع خدمة الصحة الوطنية البريطانية NHS

الربو هو حالة شائعة تؤثر على أنابيب التنفس (الشعب الهوائية)، وتؤدي إلى التهابها وضيقها المؤقت، وتختلف الأعراض في شدتها من شخص لآخر، وقد تظهر وتختفي في أوقات مختلفة.

أعراض الربو

الصفير عند التنفس: سماع صوت صفير أو أزيز ناتج عن مرور الهواء عبر الشعب الهوائية الضيقة.

ضيق التنفس: الشعور بعدم القدرة على التقاط الأنفاس بشكل طبيعي.

الشعور بضغط أو ضيق في الصدر: إحساس يشبه التفاف حزام بقوة حول الصدر.

السعال: نوبات من السعال، وقد يصاحبها إنتاج مخاط لزج.

متى تزداد أعراض الربو حدة

عادة ما تكون أعراض الربو أكثر وضوحا وتزداد سوءا في الحالات التالية:

في الليل أو الصباح الباكر، بسبب التغيرات الطبيعية التي تحدث في الجسم أثناء النوم.

عند التعرض لمثيرات الربو، مثل ممارسة التمارين الرياضية، والتعرض للهواء البارد، ومسببات الحساسية، بما في ذلك غبار الطلع وفراء الحيوانات وعث الغبار.

أثناء الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، نتيجة التهابات الجهاز التنفسي التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

علامات نوبة الربو الشديدة

قد تتدهور أعراض الربو فجأة، فيما يُعرف بنوبة الربو، وتتضمن علامات الخطر التي تستدعي التدخل الطبي العاجل ما يلي:

تفاقم الأعراض الأساسية بشكل حاد، وعدم الاستجابة لبخاخ الإغاثة السريعة.

ضيق شديد في التنفس وصعوبة واضحة في التقاط الأنفاس.

عدم القدرة على التحدث بجمل كاملة بسبب ضيق التنفس.

ازرقاق الشفاه أو تغير لونها إلى لون شاحب أو رمادي.

الشعور بالإرهاق الشديد أو الارتباك نتيجة صعوبة التنفس.

عند ظهور علامات نوبة الربو الشديدة، يجب طلب الإسعاف فورا وعدم الانتظار حتى تتحسن الأعراض.

الربو أعراض الربو الشتاء علامات الربو علامات الربو الشديدة علامات نوبة الربو الشديدة نوبة الربو الشديدة

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