الربو.. ما هى محفزاته وكيف تخفف أعراضه؟

يعد الربو من الأمراض الشائعة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، وتوجد بعض العلاجات التكميلية أو الطبيعية للربو مدعومة بأدلة علمية، وقد تساعد في تحسين أعراض الربو.

ومن محفزات الربو هي أي عوامل تؤدي إلى ظهور أعراض الربو أو تزيد من حدتها، وقد يكون لديك محفز واحد أو عدة محفزات،

وتشمل المحفزات الشائعة ما يلي:

1-الحساسية: مثل حبوب اللقاح، وعث الغبار، ووبر الحيوانات الأليفة، وغيرها من مسببات الحساسية المحمولة في الهواء.

2- الهواء البارد: خاصةً في فصل الشتاء.

3- التمارين الرياضية: خصوصًا النشاط البدنى الشديد والرياضات في الطقس البارد.

4-العفن: حتى في حال عدم وجود حساسية منه.

5- مخاطر العمل: مثل نشارة الخشب، والدقيق، والمواد اللاصقة، واللاتكس، ومواد البناء.

6- العدوى التنفسية: مثل نزلات البرد وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي.

7- الدخان: مثل التدخين، والتدخين السلبي، والدخان العالق على الأسطح.

8- التوتر: سواء كان جسديًا أو نفسيًا.

9- المواد الكيميائية أو الروائح القوية: مثل العطور، وطلاء الأظافر، والمنظفات المنزلية، ومعطرات الجو.

10-الملوثات في الهواء: مثل انبعاثات المصانع، عوادم السيارات، ودخان حرائق الغابات.

طرق طبيعية لتخفيف أعراض الربو

- تمارين التنفس

تُساعد أنواعٌ عديدة من تمارين التنفس على تخفيف أعراض الربو، فهي تُساعدك على التركيز على أنماط تنفسك أو تعلّم كيفية إبطاء التنفس.

- اليوجا

اليوجا تمرين يجمع بين الجسد والتنفس والعقل، وهي سلسلة من الوضعيات الجسدية التي تتطلب تركيزاً، ويمكن أن تساعد على تهدئة العقل وتركيزه وتنظيم التنفس.

لممارسة اليوجا فوائد صحية بدنية ونفسية عديدة معروفة، تشير الأدلة إلى أنها قد تساعد مرضى الربو كعلاج تكميلي ، كما تُسهم اليوجا في تحسين وظائف الرئة من خلال التنفس المنظم، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة.

المصدر times of India